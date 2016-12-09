В японском университете трудоустроили профессора-робота

В одном из университетов Японии появился удивительный сотрудник. Как сообщается, вуз взял на работу робота.

Внешность андроида является точной копией классика японской литературы Сосэки Нацумэ. Автором робота является профессор Хироси Исигуро. Это не первый его андроид. Говорят, ученый создал машину, являющуюся его двойником. Причем работа настолько точная, что робота сложно отличить от живого профессора, сообщает ТАСС.

Для создания копии писателя использовалась его посмертная маска. А говорит он голосом внука классика. На лекциях андроид будет читать и комментировать произведения писателя. В вузе очень надеются, что новшество повысит интерес студентов к литературе.