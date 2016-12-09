Сенаторы США: Трамп должен ужесточить политику в отношении РФ из-за Украины

Группа американских сенаторов подписала письмо, которое предназначается будущему президенту США. Причем среди тех, кто обращается к Дональду Трампу, есть как республиканцы, так и демократы.

Сенаторы просят избранного американского лидера установить жесткую политику по отношению к России из-за ситуации на Украине. По их мнению, Москва захватила часть территории «незалежной». Также они обвиняют Москву в том, что она не уважает целостность Украины.

В связи с этим сенаторы также подчеркнули, что необходимо продолжать поддержку Киева сразу по нескольким направлениям: в военной сфере, а также политической и экономической областях.