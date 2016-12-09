Пентагон в шоке: Россия испытала гигантскую ядерную торпеду ужасающей мощности

Как сообщают СМИ, разведка США зафиксировала испытания Россией нового вида оружия. Данную информацию подтвердил Пентагон. Также сообщается о том, какой комментарий дали американские военные. По их словам то, что произошло, очень плохо.

Огромная торпеда обладает термоядерной боеголовкой небывалой мощности. Оружие, которое носит название "Статус-6", может достигать скорости в девяносто узлов и проходить десять тысяч километров на глубине до километра.

По оценкам специалистов, если торпеда будет взорвана у берегов США, то вызовет цунами такой силы, что будут уничтожены все прибрежные штаты. При этом несут торпеду специальные подлодки, из-за чего не представляется возможным зафиксировать ее ни с суши, ни из космоса, сообщает rg.ru.

По некоторым сведениям, данное оружие является сдерживающим фактором в ответ на развертывание со стороны США глобальной системы ПРО.