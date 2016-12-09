Президент США разрешил поставку вооружения в Сирию

Как стало известно, действующий президент США Барак Обама одобрил отмену нескольких ограничений в отношении Сирии. Речь идет об обеспечении военным оборудованием союзников Америки, помогающих бороться с террористами на территории данной страны.

Также отмечается, что принятая мера необходима для интересов США. При этом сообщаются и другие подробности. По некоторым данным, Барак Обама мог принять такое решение, чтобы создать условия для наступления на Ракку, столицу запрещенной в России террористической группировки ИГ.

Напомним, что в США запрещено поставлять оружие в Сирию, так как эта страна считается одним из государств, спонсирующих боевиков.