Сенат США выделил для Украины 350 миллионов долларов

Сенат США дал добро на предоставление «незалежной» финансовой помощи. Причем в этот раз ее размер был увеличен до 350 миллионов долларов. Об этом сообщило на своей странице в соцсетях Посольство Украины в США.

Еще летом планировалось, что Украине выделят 220 миллионов долларов. Однако размер суммы решили увеличить. Как стало известно, данные деньги предназначены для повышения безопасности на территории страны. В частности для обеспечения контроля за границей «незалежной», сообщает rbc.ru.

Кстати, ранее Украине уже выделялся аналогичный транш. Но тогда он был на 50 миллионов долларов меньше.