После землетрясения в Тихом океане может начаться цунами

Продолжают поступать тревожные сведения о землетрясениях, которые происходят в разных уголках мира. В последнее время подземные толчки все чаще дают о себе знать.

Одним из последних произошло землетрясение у южного побережья Соломоновых Островов. После этого эксперты сообщили, что велика вероятность того, что может начаться цунами. Об угрозе стихийного бедствия предупредили жителей ряда тихоокеанских островов, сообщает телеканал РЕН ТВ. Магнитуда землетрясения здесь составила 7,7. Очаг подземных толчков находился на глубине сорока километров.

Напомним, что совсем недавно произошло сильное землетрясение в Индонезии. Оно привело к немалым человеческим жертвам.