СМИ: военные советники США оказались заблокированными в Алеппо

СМИ сообщают о том, что в кварталах Алеппо, которые заблокировала сирийская армия, могут находиться военные советники США. В связи с этим не исключено, что Вашингтон будет пытаться вывести их из города.

Как уже сообщалось ранее, сирийская армия достигла немалых успехов на территории Алеппо, передает tvzvezda.ru. На данный момент освобождено от террористов более восьмидесяти процентов площади восточной части города. В руках боевиков, по некоторым данным, остается около девяти кварталов.

Также ранее Сергей Лавров сообщил, что в Алеппо временно прекращены боевые действия со стороны правительственных войск. Это связано с тем, что в городе проходит массовая операция по выводу мирных жителей.