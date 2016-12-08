Жители Львова бурно обсуждают в Сети новое кафе, которое открылось в центре их города. Причем население «задело за живое» весьма неординарное название, которое придумали владельцы заведения.

Бизнесмены решили обыграть слово, которым в народе называют дамочек легкого поведения. В итоге они назвали кафе "Хвойдарня". В переводе это звучит как "Шлюхарня".

Что руководило бизнесменами, когда они решали, как будут величать их новое кафе, неизвестно. Однако пользователи Сети предположили, что они хотели таким образом привлечь внимание клиентов и завоевать популярность, сообщает телеканал РЕН ТВ.

При этом многие жители выражают сожаление, что такое заведение появилось в городе, который считается культурной столицей Украины. Также некоторые пользователи Сети отмечают, что меню кафе соответствует его названию.