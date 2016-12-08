Украина запретила ввозить из России ряд книг

Депутаты Верховной Рады приняли новый закон. Теперь будет ограничен ввоз на территорию страны определенной печатной продукции.

Речь идет об изданиях, содержание которых будет расценено, как антиукраинское. В частности это касается информации, которая каким-либо образом побуждает к захвату власти или нарушению целостности «незалежной», сообщает kp.ru

Также под запретом окажутся издания, которые будут вести определенную пропаганду, например, коммунистического или тоталитарного режимов.

Вся печатная продукция, которая завозится из России, будет проверяться экспертами. Только после тщательного изучения будет принято решение, пропускать ее на Украину или же нет.