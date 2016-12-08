На депутата Верховной Рады Олега Ляшко напали в кулуарах украинского парламента. Гражданка РФ Юлия Толопа облила политика томатным соком.

Таким способом Толопа решила наказать Ляшко за то, что тот не смог помочь ей с получением украинского гражданства. Парламентарий в свое оправдание заявил перед телекамерами, что подавал обращение на имя президента страны Петра Порошенко с просьбой дать Толопе паспорт «незалежной», однако оно осталось без ответа. Также депутат назвал свою обидчицу героической женщиной – Юлия Толопа воевала в Донбассе на стороне Киева.

Олег Ляшко регулярно попадает в различные скандальные истории. Так, в ноябре Ляшко публично избил его коллега по депутатскому корпусу Юрий Бойко.

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