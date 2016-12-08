Соратник президента Франции приговорен к трем годам тюремного заключения

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Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо
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Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить
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Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран
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Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде
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Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016
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В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание
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Определились все участники 1/16 финала Лиги чемпионов
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Житель Красноярска решил покончить с жизнью, залив в себя монтажную пену
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ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье, есть погибший
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Исинбаева заявила, что создаст лучшую в мире антидопинговую систему
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В Бурятии 15-летняя девочка свела счеты с жизнью
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Семимесячного ребенка ударило током от гирлянды в Омске
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Пенсионерке ампутировало ноги лифтом в московской поликлинике
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Стало известно, чем закончились переговоры по Алеппо между МИД Германии и России
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ФК «Зенит» арендовал у Петербурга стадион за рубль в год
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В Тульской области девушка поссорилась с родственниками и покончила с собой
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Крым вернул Украине более тысячи тонн продуктов
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В Подмосковье женщина-водитель припарковала машину прямо на заборе
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СМИ: в Сирию отправляется чеченский спецназ
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Японский МИД официально объявил о визите президента Владимира Путина
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В Москву прибыл советник Дональда Трампа
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Штайнмайер в беседе с Лавровым потребовал немедленного перемирия в Алеппо
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