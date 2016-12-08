Соратник президента Франции приговорен к трем годам тюремного заключения

Сегодня стало известно, что соратник действующего президента Франции Франсуа Олланда - Жером Каюзак - был приговорен к трем годам тюремного заключения.

Данный приговор экс-министру бюджета Франции вынес сегодня Парижский суд. Как сообщает агентство Associated Press, Каюзака осудили по статьям об отмывании денег и уклонению от налогов. Ранее он сам и его супруга признались, что в течение двадцати лет использовали нелегальные зарубежные счета.

К настоящему моменту семья выплатила уже €2,3 млн в счет задолженности. Им осталось найти чуть больше одного миллиона евро.