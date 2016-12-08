В Париже началась жестокая война - с крысами

Мэрия Парижа решила начать жестокую войну с крысами, которые заполонили улицы столицы Франции.

В скором времени власти города осуществят ряд мероприятий с целью сокращения рядов опасных грызунов. В администрации Парижа отметили, что крысы становятся причинами проблем санитарного и эстетического характера, поэтому данный вопрос следует оперативно решать, передает ТАСС.

Есть поверье, что на каждого парижанина приходится по две крысы, вследствие чего можно сказать, что количество грызунов в городе составляет не менее четырех миллионов.