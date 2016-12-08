Туристы, приезжающие в Таиланд, рискуют заразиться малярией

Власти Таиланда на днях сделали предупреждение для всех туристов, которые прибывают в страну.

В настоящий момент на территории королевства существует серьезная опасность заражения малярией. Минздрав Таиланда отметил, что москиты, которые являются переносчиками данного заболевания, массово встречаются в лесах на границе с Мьянмой, передает в четверг ТАСС.

Уточняется, что в текущем году на территории страны малярией заразились 16,6 тыс. человек, причем более 5 тыс. из них - иностранцы.