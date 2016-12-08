Лавров не пожелал танцевать на встрече с главой МИД ФРГ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подшутил над журналистами во время встречи со своим коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, которая ранее состоялась в Гамбурге.

В самом начале встречи Сергей Лавров, заметив, что представители прессы чрезмерно увлеклись фотографированием министров, заявил, что они со Штайнмайером не собираются танцевать, поэтому журналисты могут перестать так часто нажимать на кнопку фотоаппаратов, сообщает телеканал "Звезда".

Напомним, в ходе встречи главы МИД РФ и ФРГ обсудили ситуацию в Сирии, в частности, последний призвал к перемирию в Алеппо.