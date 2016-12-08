Трамп пообещал снизить стоимость лекарств

Избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что снизит цены на лекарства.

В одном из интервью политик заявил, что ему не нравится ситуация со стоимостью медикаментов. Как сообщает агентство Reuters, Дональд Трамп не уточнил, каким именно образом он планирует снизить цены на лекарственные препараты. Вероятно, он позволит импортировать в США более дешевые таблетки и ампулы.

Отметим, что постоянно возрастающие цены на лекарства стали для потребителей настоящим испытанием - многие американцы просто не могут позволить себе приобрести необходимые препараты.