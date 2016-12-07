Президент Италии принял отставку премьера Маттео Ренци

Как стало известно, сегодня итальянский лидер Сержио Маттарелла принял отставку Маттео Ренци с поста премьер-министра страны. Завтра должны будут начаться консультации по будущему составу правительства.

О том, что Ренци подал в отставку, стало известно в понедельник, после того, как большинство граждан Италии не поддержали на проведенном в воскресенье референдуме его конституционную реформу. Однако президент попросил Ренци повременить с отставкой, чтобы принять закон о госбюджете на следующий год. При этом некоторые эксперты высказывали мнение, что нынешний премьер может остаться на своем посту до следующих выборов.

Предполагается, что Маттарелла попросит члена действующего кабинета или же кого-либо из политиков Демократической партии сформировать новое правительство.

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