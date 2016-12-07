Более 50 мирных жителей погибли в результате авиаудара по иракскому городу

Более пятидесяти мирных жителей погибли в Ираке в результате авиаудара, нанесенного по захваченному боевиками запрещенной в России террористической группировки “Исламское государство” городу.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух иракских парламентариев, а также на собственные источники в местном госпитале, бомбардировкам подвергся иракский город Эль-Каим, находящийся под контролем ИГ. Авиаудар был нанесен по местному рынку, в результате чего погибли 55 человек, в том числе женщины и дети. Точное число пострадавших на данный момент остается неизвестным.

В настоящий момент другие подробности случившегося не сообщаются.

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