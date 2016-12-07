Экс-премьер Франции назвал Украину страной без будущего

Бывший французский премьер-министр Доминик де Вильпен заявил, что Украина является государством без будущего, которое в настоящий момент находится в процессе своего распада.

Такое мнение экс-премьер высказал в ходе своего интервью RT. Он назвал Украину “крайне неустойчивой конструкцией” и подчеркнул, что экономическая ситуация в этой стране в настоящий момент катастрофична.

Что касается России, то де Вильпен отметил небывалое сплочение народа вокруг своего лидера. Причиной тому бывший премьер считает санкции, введенные странами Запада в отношении России. По мнению политика, наложенные ограничения привели к тому, что отношения между властями страны и простыми гражданами в значительной степени укрепились.