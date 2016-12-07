В ДНР потребовали от ОБСЕ разобраться с привлечением Украиной детей к диверсиям

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) заявила о том, что украинские спецслужбы привлекают подростков к совершению диверсий на территории Донбасса.

Ранее Министерство госбезопасности республики опубликовало видеозапись допроса подростков, которые, по данным ведомства, были завербованы украинскими спецслужбами. На допросе несовершеннолетние признались, что произвели взрыв в городе Ясиноватая, за что им заплатили 750 долларов.

После этого представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в гуманитарной подгруппе Дарья Морозова направила в ОБСЕ ходатайство о расследовании причастности Украины к привлечению несовершеннолетних к совершению диверсий в Донбассе.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня