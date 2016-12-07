Трамп заявил, что не верит во вмешательство России в выборы в США

Во время президентской гонки в Соединенных Штатах со стороны ряда политиков, в том числе и кандидата от демократов Хиллари Клинтон не единожды звучали обвинения в адрес России.

Так, Клинтон утверждала, что именно по приказу российского лидера Владимира Путина хакерским атакам подверглись сервера Демократической партии, после чего полученная информация была передана сайту WikiLeaks.

Однако избранный президент США Дональд Трамп в ходе своего интервью журналу Time, назвавшему его человеком года, заявил, что не верит во вмешательство России в ход президентской гонки и причастности к утечке информации из штаба демократов. По его мнению, ничего подобного не было.

Читайте также:

Клинтон переживает из-за того, что Россия "вмешивается в процесс выборов"

Российским дипломатам запрещено появляться на выборах в США под угрозой уголовного преследования