В интернет было выложено видео с места падения пассажирского авиалайнера, разбившегося сегодня в провинции Хайбер-Пахтунхва. На борту в момент крушения находилось 47 человек.

Телеканал Geo TV со ссылкой на Управление гражданской авиации сообщил, что незадолго до крушения пилот самолета подавал сигнал бедствия.

Самолет упал неподалеку от города Хавелиана, поэтому достаточно скоро на месте крушения оказались десятки местных жителей, однако оказать какую-либо помощь они не смогли. На видео видно, что лайнер оказался практически полностью уничтожен, а его обломки объяты пламенем. По словам местных властей, вероятнее всего, что в результате никто не выжил.

На борту находилось 42 пассажира, в том числе двое детей, а также пятеро членов экипажа. По данным СМИ, в катастрофе погиб известный музыкант Джунаид Джамшед.

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