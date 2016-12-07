Суд разморозил 100 миллионов евро на ирландских счетах Ходорковского

Суд Дублина разморозил 100 миллионов евро на счетах экс-главы ЮКОСа, председателя движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского, постановив, что нет никаких оснований для сохранения заморозки этих средств.

Около ста миллионов евро на счетах Ходорковского было заморожено еще пять лет назад в качестве объекта расследования, которое вела полиция Ирландии по делу об отмывании денег. В конце ноября текущего года появилась информация, что сам Ходорковский является потенциальным подозреваемым по этому делу.

Теперь же стало известно, что суд аннулировал решение о заморозке активов. Однако по словам главы Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, российская сторона не была уведомлена должным образом об обращении Ходорковского с заявлением о разморозке средств, в связи с чем не смогла принять участие в разбирательстве, чтобы предоставить доказательства незаконности происхождения этих средств.

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