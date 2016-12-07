Пакистанские власти подтвердили крушение пассажирского самолета

Пакистанская служба гражданской авиации подтвердила, что на севере страны разбился пассажирский самолет. Как сообщалось ранее, лайнер, следовавший внутренним рейсом, исчез с радаров вскоре после вылета.

Сообщается, что самолет рухнул в гористой местности, районе деревни Патола неподалеку от оружейного завода, находящегося на окраине города Хавелиан. По словам очевидцев, самолет был объят пламенем, а после падения обломки раскидало по большой площади. Вероятнее всего, в авиакатастрофе никто не выжил, а опознание будет затруднено из-за того, что многие тела обгорели. По предварительной версии, крушение произошло из-за неполадок в двигателе.

Местные СМИ сообщают, что среди пассажиров находился также певец Джунаид Джамшед, входящий в список 500 самых известных мусульман в мире.

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