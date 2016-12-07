В Украине возможен приход нового «фюрера», и бывший депутат Верховно Рады Олег Царёв знает, кто хотел бы и готовится стать таковым. Это никто иной как бывший глава «майданного» правительства Арсений Яценюк.

По мнению Царёва, не следует сомневаться, что из Яценюка получился бы деспотичный воинственный диктатор. У него для этого есть подходящие качества, включая трусоватость и закомплексованность. Достаточно взять власть в свои руки, чтобы повести народ к «великим целям». Благо, Яценюк считает себя оппонентом Порошенко и жаждет власти.

Кроме того, считает Царев, у экс-премьера в Киеве осталась существенная поддержка в виде фракции «Народный фронт» в Верховной Раде и спикера Андрея Парубия, министра МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова, развязавшего войну в Донбассе.

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