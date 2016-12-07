Пакистанский пассажирский лайнер исчез с радаров

Пакистанская газета Dawn сообщила об исчезновении с радаров пассажирского самолета, вылетевшего сегодня внутренним рейсом в 13:30 по московскому времени из города Читрал.

Самолет, принадлежащий авиакомпании Pakistan International Airlines, должен был приземлиться в пакистанской столице в 14:40 по Москве, однако исчез с радаров. Издание со ссылкой на слова очевидцев сообщает, что произошла авиакатастрофа: самолет рухнул в районе города Хавелиан. В данный момент к месту крушения переброшены армейские подразделения. Однако пока эта информация является неподтвержденной.

По данным газеты, на борту находилось 47 пассажиров. У агентства Франс Пресс другая информация: ранее оно сообщало о 37 пассажирах.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня