Саакашвили: поселюсь в аэропорту, если меня лишат украинского гражданства

Экс-губернатор Одесской области продолжает шокировать публику своими громкими высказываниями. Так недавно он заявил, что ни за что не покинет территорию страны.

Михаил Саакашвили рассказал, как поступит, если его вдруг захотят лишить гражданства и выдворить из Украины. По словам политика, он сделает все возможное, чтобы остаться в стране. Если возникнет необходимость, то даже поселится в зале аэропорта, сообщает life.ru.

Кстати политик отличается не только громкими заявлениями, но и действиями. Недавно он объяснил, зачем создал новую партию. По его словам, она будет работать над сменой власти на Украине. Также он требовал переизбрать Верховную раду. И даже провел по этому поводу митинг в Киеве.