Трамп официально объявил, кого хочет видеть во главе Пентагона

Как стало известно, будущий американский президент не только определился с кандидатурой на пост министра обороны США, но и сделал официальное заявление. Дональд Трамп объявил, что выдвинул на эту должность Джеймса Мэттиса.

По словам нового американского лидера, стране необходимы грамотные люди для разработки и внедрения успешной военной стратегии. Дональд Трамп уточнил, что генерал является наиболее подходящей кандидатурой, так как доказал свою эффективность, сообщает ria.ru.

Джеймс Мэттис сделал внушительную военную карьеру. Он участвовал в американских операциях в Афганистане и Ираке. За время своей службы генерал получил прозвище "Бешеный пес". Теперь Мэттису потребуется одобрение конгресса. По некоторым данным, республиканцы уже делают все возможное, чтобы генерала утвердили на высокий пост.