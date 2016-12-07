Украину признали самой коррумпированной европейской страной

Европейский суд аудиторов проанализировал ситуацию на Украине и пришел к печальным выводам. Как бы не помогал Евросоюз «незалежной», а там по-прежнему процветает коррупция. И это несмотря на то, что в стране уже прошел ряд реформ, направленный на борьбу с этой проблемой.

Выводы, сделанные ЕСА, гласят, что принятые меры не принесли нужного результата. По данным экспертов, в стране прекрасно себя чувствует теневая экономика, которая в значительной степени влияет на доходы бюджета. Также аудиторы подчеркнули, что украинские олигархи продолжают влиять на одни из самых значительных сфер жизни: политическую и экономическую. Также они задают направления в СМИ, сообщает ria.ru.

Эксперты смотрели на эффективность помощи, оказанной Украине со стороны Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службы. При этом был разработан ряд рекомендаций. Например, эксперты посоветовали увеличить поддержку газовой отрасли страны.