Киев посчитал возможные потери в случае 10-дневной войны с Россией и ужаснулся

Украинские военные решили прикинуть, чего им будет стоить даже кратковременный вооруженный конфликт с Россией. Полученные цифры привели их в ужас.

Как сообщил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, если предположить, что начнутся активные бои с Россией, то Украине придется быть готовой к немалым человеческим жертвам. По его подсчетам, число погибших может достигать двенадцати тысяч человек. Муженко также отметил, что эти цифры страшны.

Также, по его словам, в случае столкновения Украине придется создавать новые военные части и разворачивать дополнительные группировки войск, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кстати, ранее «незалежная» подсчитала, какие потери она понесла на юго-востоке страны. По данным Украины, в боях погибло более трех тысяч человек, еще свыше десяти тысяч было ранено.