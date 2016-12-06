Ключевой момент битвы за Алеппо: сирийские военные взяли господствующую высоту

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил о новых успехах правительственных войск в восточном Алеппо.

Как стало известно, удалось освободить от боевиков господствующую высоту в квартале Балалат. Это можно назвать одним из решающих моментов в борьбе с террористами в Алеппо. С помощью высоты боевики контролировали две ключевые трассы, а также вели огонь по западной части города.

Также стало известно, что на высоте располагается госпиталь, который террористы переоборудовали под склад боеприпасов, а также пункт управления. Помимо этого они изготавливали здесь боеприпасы.

На данный момент удалось очистить от боевиков уже тридцать пять кварталов восточного Алеппо. Свыше тысячи мирных жителей смогли вернуться в свое жилье, которое находится на освобожденной территории.