Польские спецслужбы задержали офицера, подозреваемого в шпионаже для России

Как стало известно, в Польше задержан офицер, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Петра Цапалу обвиняют в том, что он собирал и хранил информацию для РФ. Также сообщается, что имеющиеся у него данные были направлены против Польши. Стало известно, что задержанного заключили под арест на три месяца.

По некоторым данным, подозреваемый служил раньше в транспортной авиации в Варшаве. Также стало известно, что его уже задерживали около двух лет назад. Его подозревали в том, что он хотел передать российской разведке секретные данные. Какие именно и состоялась ли передача, не сообщается. Однако, по некоторым данным, у офицера была информация о военных, а также плане полетов истребителей, сообщает ria.ru.

Задержанному грозит тюремное заключение.