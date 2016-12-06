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Польские спецслужбы задержали офицера, подозреваемого в шпионаже для России

6 декабря 2016, 20:43 [ «АН-онлайн» ]

Польские спецслужбы задержали офицера, подозреваемого в шпионаже для России
Фото: pixabay.com

Как стало известно, в Польше задержан офицер, которого подозревают в шпионаже в пользу России. 

Петра Цапалу обвиняют в том, что он собирал и хранил информацию для РФ. Также сообщается, что имеющиеся у него данные были направлены против Польши. Стало известно, что задержанного заключили под арест на три месяца.

По некоторым данным, подозреваемый служил раньше в транспортной авиации в Варшаве. Также стало известно, что его уже задерживали около двух лет назад. Его подозревали в том, что он хотел передать российской разведке секретные данные. Какие именно и состоялась ли передача, не сообщается. Однако, по некоторым данным, у офицера была информация о военных, а также плане полетов истребителей, сообщает ria.ru.

Задержанному грозит тюремное заключение.

 

 

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