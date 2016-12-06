Стало известно о смерти актера, который полюбился российскому зрителю по его роли в сериале «Игра престолов». Питер Вон сыграл мейстера Черного Замка Эймона Таргариена.

Британский актер известен не только по «Игре престолов». Он приобрел немалую популярность среди зрителей после того, как на экраны вышел сериал "Овсянка" в середине семидесятых годов, сообщает ria.ru.

Также Питер Вон активно работал на театральной сцене. Помимо сериалов он снимался в полнометражных фильмах. Питер Вон посвятил свыше семидесяти пяти лет своей жизни актерской деятельности. Он скончался в возрасте девяносто трех лет.