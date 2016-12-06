Суду предстоит решить участь норвежцев, бросавших камни в сторону России

Жителям Финляндии предстоит предстать перед судом. Причиной стал их странный поступок. Четверо молодых людей около четверти часа бросали камни в сторону России на границе.

Норвежцев задержала полиция, которая посчитала, что их действия являются оскорбительными. Молодых людей наказали, наложив на них штраф. Задержанных обязали выплатить по восемь тысяч крон. Однако норвежцы не согласились с такой суммой. Теперь суду предстоит решить, оставить прежним назначенный размер штрафа или изменить его, передает ria.ru.

На данный момент не сообщается, что толкнуло задержанных на такой поступок. Известно лишь, что они не были пьяны.