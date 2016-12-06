Украина намерена конфисковать судно за посещение Крыма

Украинские власти могут конфисковать грузовое судно Sky moon, которое в настоящий момент арестовано за поездку в Крым. Оно было задержано ранее в украинской части реки Дунай за посещение порта, находящегося на "временно оккупированной украинской территории”.

Теперь же стало известно, что арестом дело может не ограничиться: судну грозит конфискация в пользу государства. Об этом сегодня сообщила украинская Госпогранслужба на своем официальном сайте.

Как отмечают “АН-Крым”, Sky moon является первым судном, в отношении которого могут быть приняты настолько жесткие меры. Согласно украинскому законодательству, за подобного рода нарушения положен штраф или административный арест на срок до 15 суток.

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