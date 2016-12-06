Выходец из РФ, убивший приемную семью, повесился в итальянской тюрьме

Усыновленный итальянской супружеской парой выходец из России, расправившийся со своими приемными родителями, покончил с собой в тюрьме. Молодой человек повесился в своей камере.

По сообщению Life, в марте этого года 28-летний молодой человек совершил убийство своих приемных родителей-итальянцев. Как было установлено, он избил их бейсбольной битой, а затем нанес несколько ударов ножом. Специалисты выявили у него наркотическую и алкогольную зависимость, которая, предположительно, могла привести к проявлениям агрессии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Сардинии, где находится тюрьма, в которой содержался молодой человек, выясняют обстоятельства произошедшего.

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