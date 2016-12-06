Около тысячи пенсионеров МВД Украины устроили митинг у здания Верховной Рады. Собравшиеся требуют, чтобы им пересчитали пенсии.

Бывших сотрудников полиции не устраивает, что размер осуществляемых выплат не увеличился и остается прежним. Они считают, что происходящее противоречит закону о национальной полиции. Люди прибыли в Киев из двенадцати областей «незалежной», чтобы отстаивать свои права, сообщает ria.ru.

Собравшиеся считают, что по отношению к ним поступают несправедливо. По их словам, нынешние полицейские и бывшие получают разные пенсии, хотя от них требовались равные усилия для поимки преступников.









Фото: twitter.com