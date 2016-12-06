СМИ: Анджелина Джоли может занять высокий пост в ООН

Американская актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом намерена сменить не только сферу деятельности, но и место жительства. Она намерена перебраться в Лондон и получить должность в ООН.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники, развод вообще был затеян актрисой ради переезда и получения работы мечты. По данным портала, назначение Джоли уже поддержали две высокопоставленные британские чиновницы - одна из них является членом Палаты лордов, а вторая занимает пост в правительстве. Источники портала утверждают, что Джоли может даже получить пост генерального секретаря организации, учитывая проделанную ею работу в различных гуманитарных миссиях, в том числе в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня