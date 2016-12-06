В Киеве мать развлекалась с бойфрендом, пока ее дети умирали дома одни

Молодая жительница Киева сама пришла в полицию. Стражам порядка она поведала историю, которая повергла их в шок.

20-летняя мать отправилась развлекаться к бойфренду, а двоих своих детей оставила одних дома. Похоже, в обществе возлюбленного она забыла обо всем на свете и даже о малютках, так как заявилась домой лишь спустя девять дней.

В квартире горе-мать обнаружила бездыханное тело своего годовалого сынишки. Двухлетняя дочь была жива, но находилась без сознания, сообщает tvzvezda.ru.

Малышку отправили в больницу. На данный момент медики пытаются спасти ей жизнь. Родительницу задержали. Полиция проводит расследование произошедшего.