Австрийский избирком объявил победу Александра Ван дер Беллена на президентских выборах

Австрийский избирком закончил подсчет голосов и официально подтвердил победу бывшего лидера партии “зеленых” Александра ван дер Беллена на выборах президента страны.

В минувшее воскресенье в Австрии было проведено повторное голосование, поскольку результаты предыдущих выборов, тоже принесших победу ван дер Беллену, были отменены в связи с жалобой австрийской партии свободы.

Сообщается, что ван дер Беллен обошел своего оппонента, представителя партии свободы Норберта Хофера почти на 350 тысяч голосов. За лидера “зеленых” проголосовали 53,8 процента избирателей в то время как за его соперника - 46,2 процента.

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