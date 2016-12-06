Во вторник, 6 декабря, в Ла-Манш зашел большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков".

Далее судно направится в районы Северо-Восточной Атлантики, отметили в пресс-службе флота. Как сообщает ТАСС, экипаж БПК "Вице-адмирал Кулаков" выполнил несколько учебно-боевых упражнений, тренировок по проведению спасательных операций с применением палубной авиации - вертолетов Ка-25, а также провел учение по обеспечению противолодочной и противовоздушной обороны.

Отметим, что именно "Вице-адмирал Кулаков" 24 ноября оказал помощь украинскому рыболовецкому судну, который терпел бедствие в Средиземном море.





