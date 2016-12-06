Сегодня стало известно имя нового премьер-министра Франции, назначенного вместо ушедшего в отставку ради участия в президентской гонке Мануэля Вальса.

Президент Франции назначил на пост премьера Бернара Казнева, возглавляющего Министерство внутренних дел страны. Ему было поручено также сформировать свое правительство.

О том, что Вальс уходит в отставку, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, которые состоятся во Франции в следующем году, стало известно накануне. Сегодня утром Вальс обратился к главе государства с прошением об отставке, которое было одобрено. Предполагается, что на решение бывшего премьера принять участие в выборах повлияло заявление Олланда о том. что он не собирается добиваться своего переизбрания на второй срок.

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