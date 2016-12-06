Самолет президента Индии сломался в воздухе

Самолет ВВС Индии, на борту которого находился президент страны Пранаб Кумар Мукерджи, сломался в воздухе.

Летательный аппарат был вынужден вернуться в аэропорт Дели из-за технических неполадок. Как сообщает сегодня издание India, президент Индии намерен пересесть в другой самолет и продолжить свой путь в Ченнаи, где в минувший понедельник скончалась министр штата Тамилнаду Джаярам Джаялалита.

В настоящий момент не уточняется, о какой именно поломке идет речь. В результате инцидента, согласно последним данным, никто не пострадал.