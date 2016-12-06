Житель США, оставивший ребенка в машине, получил пожизненный срок

Житель американского штата Джорджия Джастин Росс Харрис признан виновным в убийстве своего маленького сына Купера, которого он оставил одного в машине.

Мужчина, согласно последним данным, получил пожизненный срок без права досрочного освобождения. Как сообщает сегодня CNN, прокурор в ходе судебного заседания заявил, что отец хотел избавить себя от заботы о сыне и намеренно запер его в автомобиле.

Напомним, 18 июня 2014 года Харрис оставил мальчика на заднем сиденье Hyundai Tucson, пристегнул его ремнем и ушел на весь день на работу. Малыш скончался в перегретой на солнце машине.