Россиянин погиб в ДТП на Пхукете

На острове Пхукет в Таиланде минувшим вечером произошло ДТП с участием мотоцикла, в ходе которого погиб гражданин России.

Авария, согласно последним данным, произошла около 23.00 по московскому времени. Как сообщает Phuket Gazette, мотоцикл с двумя мужчинами врезался на большой скорости в автомобиль, за рулем которого находилась гражданка Кореи. Свидетели происшествия отметили, что первое транспортное средство в значительной мере превысило допустимую на данном отрезке дороги скорость.

Один из пассажиров мотоцикла скончался на месте от полученных травм, другой россиянин был экстренно доставлен в больницу.