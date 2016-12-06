Президент Южной Кореи Пак Кын Хе готова согласиться досрочно уйти в отставку в апреле будущего года. Это требование правящая партия страны до сих пор выдвигала как альтернативу импичменту президента.

Однако как сообщает телекомпания TBS, ни оппозицию, ни граждан страны такое решение не устроит. Оппозиционные партии собираются поднять вопрос об импичменте уже в эту пятницу. Для положительного решения вопроса импичмент должны поддержать двести депутатов из трехсот, при этом оппозиции принадлежат только 172, поэтому все будет зависеть от 28 голосов правящей партии.

Причиной разгоревшегося вокруг президента политического скандала стала ее близкая подруга Цой Сун Силь, не занимающая никаких государственных должностей, но имеющая доступ к документам, имеющим большое политическое значение. Кроме того, Цой Сун Силь подозревается в присвоении около 70 миллионов долларов, полученных путем оказания давления на крупные южнокорейские корпорации.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня