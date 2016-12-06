После взрыва на шахте в Китае под землей оказались заблокированы горняки

В результате взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Хубэй под землей оказались заблокированы не менее одиннадцати горняков.

Трагедия произошла в ночь на вторник, 6 декабря, на шахте "Синьцзя" в уезде Бадун. Как сообщает сегодня агентство Синьхуа, на шахте, где произошел взрыв, в настоящий момент ведутся активные спасательные работы, данных о состоянии горняков пока не поступало.

Отметим, что китайская горнодобывающая промышленность считается сейчас одной из самых опасных в мире, поскольку именно в этой стране каждый год гибнут сотни шахтеров.