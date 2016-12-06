Выборщик из Техаса не желает голосовать за Дональда Трампа

В американском штате Техас один из 38 выборщиков отказался голосовать за республиканца Дональда Трампа в рамках выборов президента США, хотя народное голосование отдало предпочтение именно этому кандидату.

Врач из Далласа по имени Кристофер Супрун заявил, что считает миллиардера Трампа недостойным кандидатом, так как он не получил необходимого опыта для должности президента США, сообщает The New York Times. Выборщик добавил, что 19 декабря собирается проголосовать за одного из бывших кандидатов на пост главы страны - губернатора штата Огайо Джона Кейсика.

Он также заметил, что для страны в настоящий момент "не все потеряно", поскольку у выборщиков еще есть возможность принять "верное решение".