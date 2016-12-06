Госсекретарь США рассказал, как в детстве встретился с советскими солдатами

Во время присуждения высшей награды "За заслуги перед ФРГ", которая состоялась в Берлине, действующий госсекретарь США Джон Керри рассказал, как в детстве впервые встретился с советскими солдатами.

Как сообщается на официальном сайте Госдепартамента, когда Керри было 12 лет он в одиночку направлялся в Берлин из Франкфурта на военном поезде - он пересекал территорию Восточной Германии.

Пассажирам не было позволено поднимать жалюзи, однако он нарушил данное правило и смотрел в окно всю ночь. И на каждой станции внимательно рассматривал советских солдат, которые внимательно наблюдали, чтобы никто не вышел из поезда и стучали прикладами в окно, требуя, чтобы он закрыл жалюзи.