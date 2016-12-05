Крупнейший торговый центр США взял на работу чернокожего Санта-Клауса

В крупнейшем по площади торговом центре Соединенных Штатов, Mall of America, расположенном в городе Блумингтоне, штат Миннесота, в этом году работает необычный Санта-Клаус.

Впервые за последние 24 года администрация торгового центра взяла на работу на роль Санта-Клауса чернокожего актера - им стал 24-летний парень из Техаса.

Однако не все посетители отнеслись к чернокожему Санте с одобрением, некоторые оказались очень недоброжелательно настроены. Порталу Star Tribune в связи с этой новостью даже пришлось отключить возможность комментирования на своем сайте из-за пользователей-расистов. Впрочем, сам виновник скандала по этому поводу нисколько не переживает.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня