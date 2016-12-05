Президент Италии попросил премьер-министра повременить с отставкой

В Италии состоялась встреча премьер-министра страны Маттео Ренци и главы государства Серджо Маттареллы, в ходе которой премьер попросил о своей отставке. Однако президент попросил Ренци остаться на своем посту.

Однако это временная мера, необходимая для того, чтобы завершить парламентский процесс утверждения закона о бюджете. Отмечается, что закон о бюджете может принят уже на этой неделе - в пятницу, 9 декабря.

Тем не менее по мнению профессора конституционного права Третьего Римского Университета Альфонсо Челотто, Ренци может остаться на своем посту вплоть до следующих выборов даже несмотря на провал инициированного им референдума.

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